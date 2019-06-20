انطلاق مهرجان الطائف ” TAIF FESTIVAL ” الخميس المقبل

بدرية المالكي(صدى):

على شرف سمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود، و بدعم من هيئة الترفيه، تقيم الطائف مدينة الورد الخميس القادم الموافق 24 / من شهر شوال الحالي بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية مهرجان الطائف TAIF FESTIVAL.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن زوار المهرجان على موعد مع فعاليات مختلفة، تحقق المتعة والترفيه للعائلات، وجميع أفراد الأسرة.

وذكرت أن مؤسسة قلب الحدث جهزت مواقع اسثمارية لمن يرغب بالمشاركة و الاستفادة ماديًا خلال أيام المهرجان، كما استضافت فنانيين من جمهورية مصر العربية ” أوكا و أورتيجا و الفنانة أمينة ” ، واستضافت من السعودية الفنانة مروة سالم و الفنان ناصر حمامة لإحياء حفلات المهرجان الغنائية.

وأشارت اللجنة أن المهرجان خصص فعاليات ترقى باهتمام المرأة السعودية في مجال الرياضة البدنية، من خلال مشاركة النجمة شيماء سيف في برنامج نسائي يقدم تمارين حركية منوعة لشد البطن، وحرق الدهون، كما خصص مسابقات للرجال ضمت لعبة البلوت و الشطرنج و الفرفيرة و الكيرم و الضومنة، فيما تم الإعلان عن مسابقة للتصوير الضوئي تخص مرتادي المهرجان، ورصدت لها جوائز مالية.

يذكر أن سمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود زارت مؤسسة قلب الحدث واطلعت على خطة التفعيل، مشيدة بما قدمته المؤسسة من جهود لإقامة المهرجان على الوجه المطلوب، وبما يقدمه من فعاليات ترضي جميع الأذواق، مباركة للطائف ماتحظى به من اهتمام ودعم ورعاية من الجميع.