انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن ” ثلاثيني ” مفقود في الأفلاج

الافلاج(صدى):

تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.

وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع ” إلنترا ” موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية ” غوث ” عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.