انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن ” ثلاثيني ” مفقود في الأفلاج
تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.
وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع ” إلنترا ” موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.
وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.
من ناحية أخرى، أعلنت جمعية ” غوث ” عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.
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