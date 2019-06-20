النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق بسبب قلة الرياضة  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة أجريت في سنغافورة أن النساء في منتصف العمر اللائي يعانين من ضعف اللياقة ربما يكن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق.

وأوضح الباحثون أن ضعف قبضة اليد والحاجة إلى وقت طويل للنهوض من على المقعد ارتبطا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق.

وأبان قائد فريق البحث يو ليونج يونج من جامعة سنغافورة الوطنية: ” النساء في منتصف العمر في مختلف أنحاء العالم في وضع صعب جدا.. محاصرات بين الأطفال والآباء المسنين والأزواج والتزامات العمل “.

وأوضح: ” يضحين بأنفسهن من أجل كل هذه المطالب وأحيانا يهملن احتياجاتهن الخاصة..فيحدث القلق والاكتئاب دون أن يدركن “.

وأظهرت الدراسة ارتباطا مثيرا للاهتمام بين العقل والجسم مما يشير إلى أن القوة البدنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العقلية.