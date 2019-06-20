ريال مدريد يتخلى عن ” ماركوس ” مقابل 40 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

توصل نادي ريال مدريد، إلى اتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو مدريد ببيع لاعب خط وسط الريال ماركوس يورينتي.

وانتهت صفقة بيع “ماركوس” إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، دون وجود خيار إعادة الشراء لريال مدريد مرة أخرى.

وقال ريال مدريد في بيان له “يرغب النادي في إظهار امتنانه لكل هذه السنوات من التفاني والكفاءة المهنية والسلوك المثالي منذ أن وصل إلى الأكاديمية في عام 2008، ومسيرته مع الفريق الأول، النادي يتمنى لك حظًا سعيدًا في المرحلة الجديدة”.

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