مدير تعليم الشمالية يرأس الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدارسي القادم

فاطمه الرويلي(صدى):

رأس مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان صباح اليوم, الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بحضور مديري الإدارات أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم .

وأوضح مدير عام التعليم في الحدود الشمالية عثمان العثمان , أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي المقبل وعرض المؤشرات العامة للاستعداد وجاهزية المدارس التي سيتم تفعيل مبادرة الطفولة المبكرة والتأكيد على ضرورة تقديم التقارير الميدانية من قبل اللجان المكلفة بتنفيذ مهامها قبل وقت مبكر من انطلاقة العام الدراسي الجديد ومواصلة متابعة أعمالها خلال الإجازة الصيفية في الإدارة ومدارس المنطقة .

كما استعرض الاجتماع برامج المتابعة الميدانية لمدارس المنطقة ضمن أعمال الاستعداد بالتعاون مع القيادات المدرسية في مدارس المنطقة كما ناقش الاجتماع مستوى الجاهزية في الفصول الدراسية الجديدة ومتابعة تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور والميزانية التشغيلية وتجهيزات السلامة في المدارس وتأمين المقررات المدرسية

كما تناول الاجتماع التقارير الخاصة بالاستعداد ومدى التقدم الحاصل فيها إضافة إلى أبرز المستجدات في مجالات المباني المدرسية والشؤون المدرسية، والأمن والسلامة .

ولفت أكد العثمان على أهمية التزام جميع الإدارات المعنية بالعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج واستكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس ومتابعة

الزيارات الميدانية لجميع أعضاء لجنة الاستعداد.