تنمية الطفل بالأحساء يزور الطفل المصاب ويطلق مبادرة لحماية الأطفال من الكلاب الضالة

فيصل العنزي(صدى):

أطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز أفلاذ لتنمية الطفل بالأحساء مبادرة إنسانية توعوية لحماية أطفال الأحساء من خطر الكلاب الضالة وتشمل المبادرة رسائل توعوية للأسرة بكيفية حماية أطفالهم من الكلاب الضالة وكذلك فتح أبواب التعاون والشراكات مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة الحيوانات المفترسة بكافة أنواعها وحماية الأطفال منها صرح بذلك أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أمس وذلك تعقيبا على الحادث الذي وقع لأطفال الأحساء حينما هاجمتهم مجموعة من الكلاب الضالة وقال العفيصان أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية ستقوم بدورها المجتمعي المنوط بها تجاه هذه الظاهرة حيث ستقوم بنشر الوعي بخطر هذه الظاهرة لتجد حلولا للتصدي لها عبر فرع الجمعية المختص بالطفل وتنميته مركز أفلاذ بالأحساء بالتعاون مع الجهات المعنية كأمانة المنطقة الشرقية و جمعيات الرفق بالحيوان في حين قال الدكتور أحمد البوعلي مدير مركز أفلاذ لتنمية الطفل ورئيس المجلس البلدي بالأحساء أن مركز أفلاذ لتنمية الطفل زار أمس منزل الطفل تركي للاطمئنان عليه و تقديم بعض الألعاب و الهدايا له ، حيث استقبل وفد المركز الأستاذ عمر العيسى والد الطفل تركي ، واطمئن الوفد على صحة تركي و أوضح بأنه لم يتعرض و لله الحمد لإصابات خطيرة عقب الهجوم عليه من قبل الكلاب الضالة ، وقدم والد الطفل شكره و امتنانه لمركز أفلاذ لتنمية الطفل على هذه الزيارة .

كما زار القسم النسائي والدة الطفل للاطمئنان على صحته وناقشا أهمية تأهيل الأطفال في مثل هذه الأحداث التي قد تؤثر عليهم وعلى ذويهم وأشار البوعلي إن مركز أفلاذ سيكثف جهوده التوعوية لحماية الأطفال من هذه الظاهرة كما سيقوم المركز بتدريب الأطفال على الحماية من خطر الحيوانات المفترسة في حال التعرض لها بالتعاون مع مختصين في المجال مشيرا إلى أن مركز أفلاذ لتنمية الطفل قد خصص الهاتف 920001335هاتفا استشاريا للرد على الاستشارات النفسية والأسرية المتعلقة بالطفل في كل ما يخص الطفل من أذى نفسي أو بدني أو اجتماعي بدء من الساعة 5-8 م مطالبا أفراد الأسرة بعدم التردد في الاتصال بالهاتف الاستشاري للطفل في حال تعرض أطفالهم للأذى أو احتياجهم للاستشارات المتعلقة بالطفل بكافة أشكالها

جدير بالذكر أن محافظة الأحساء قد شهدت خلال الأسبوع الماضي نجاة طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، بعد أن تعرض لهجوم شرس من مجموعة كلاب ضالة بالقرب من منزلهم بحي الجامعيين بالهفوف، والذي وثقته كاميرا مراقبة أحد المنازل المجاورة، في مقطع فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعي، حين تواجد ثلاثة أطفال بالقرب من منزلهم لحظة هجوم الكلاب، ليهرب طفلان ويقع الثالث ضحية الهجوم.