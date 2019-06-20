تاجر يستغل الموظفات لإقناع زبائنه بمشروع وهمي 

دبي(صدى):

استعان مطور عقاري في دبي بموظفات مبيعات جميلات بملابس مغرية لجذب الزبائن، من أجل إقناعهم بمشروع وهمي.

وقررت النيابة العامة في دبي إحالة مطور عقاري وثلاثة من مرؤوسيه إلى محكمة الجنايات، بتهمة بيع وحدات في مشروع عقاري وهمي، بعد تزوير مستندات إلكترونية منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة أن المشروع مسجل بالدائرة.

ولفت مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك، إلى ورود شكاوى كثيرة بشأن مشروع عقاري عبارة عن بناية سكنية في منطقة الفرجان، فتم التدقيق عليها.

واتضح أن إحدى المؤسسات المرخصة مملوكة للمتهم الأول وتعرض وحدات للبيع بمشروع وهمي غير مسجل، على الرغم من علم تلك المؤسسة بحكم عملها وخبراتها بالقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المطورين.