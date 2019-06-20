” البيئة ” تطلق دورتين تدريبيتين للنساء متخصصة حول تربية النحل ومنتجاته

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامتها دورةً تدريبية مخصّصة للنساء في مجال تربية النحل ومنتجاته في منطقتي الرياض وجازان، تبدأ في 27 شوال وتستمر لمدة 45 يوماً، للمساهمة في تدعم المرأة في هذا المجال.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أنّ الدورة تركّز على توعية العاملات في مجال تربية النحل ومنتجاته على فوائد العسل المتعددة، الغذائية والطبية والتجميلية، ومساعدتها على ابتكار سبل تطويرية لعملها بهذه المهنة.

وأضاف العيادة: ” تساعد الدورات المتخصصة النوعية التي تقدّمها الوزارة للعاملات في مجال تربية النحل ومنتجاته على بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيلهن لامتهان حرفة تربية النحل وانتاج منتجاته في المملكة، وكذلك تحسين أداؤهم بالتحاقهم ببرامج علمية وعملية مما يؤهلهم لسوق العمل وكذلك المساهمة في التنمية الريفية في المناطق المختلفة بالمملكة “.

يذكر بأن الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين في جميع المناطق، وذلك من خلال إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع تتضمن أحدها تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.