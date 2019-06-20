بالفيديو.. المطربة بلقيس تقاضي الإعلامية الكويتية فجر السعيد

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن خضوعها للتحقيق بالنيابة الكويتية اليوم بعد رفع المطربة اليمنية بلقيس دعوى قضائية ضدها .

جاء ذلك خلال برنامجها “هنا الكويت ” ولكنها لم تعلن عن التهمة الموجهة إليها ، غير أنها عادت وسخرت من جنسية ” بلقيس ” فيما يظهر أن الأمر يدور حول ذلك .

ونشرت “السعيد ” فيديو لها عبر ” تويتر ” معلقة عليه : المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت .

وتابعت ساخرة : امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربة البحرينية أصالة، يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وإلا ما يصير .

وكان الخلاف قد اشتعل بين فجر السعيد والمطربة بلقيس بعد هجوم الإعلامية الكويتية على والد “بلقيس ” الذي وصف نفسه بأنه ملك العود بدلاً عن المطرب السعودي “عبادي الجوهر ” .

واشعلت ” السعيد ” غضب بلقيس بعدما قالت له : ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها ، لتنشر “بلقيس فيديو وهي تُقبل يد والدها معلقة عليه ” ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي ” .