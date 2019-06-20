شركة الجزيرة تكافل تعاوني تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الجزيرة تكافل تعاوني وبالتعاون مع صندوق هدف وعبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، والنساء حديثي التخرج، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وأوضحت الشركة، أن هذه الوظيفة موجهة لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في اختصاص المالية، وذلك للعمل تحت مسمى وظيفي أخصائي إدارة مخاطر، مشترطة أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية.

وأكدت على ألا يكون المتقدمين قد سجلوا في أنظمة التأمينات الاجتماعية، أو الخدمة المدنية في أي وظيفة خلال الأشهر ال 6 السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدمين قد استفادوا من برنامج تمهير سابقا.

وقالت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الخميس الموافق لتاريخ 20/6/2019 ميلادي؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا