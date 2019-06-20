أمريكي مهدد بالسجن المؤبد بتهمة استعباد النساء جنسيا

واشنطن(صدى):

وجهت هيئة محلفين في محكمة بروكلين الفدرالية الأربعاء، الأمريكي كيث رانيري سبع تهم، من بينها الابتزاز والاتجار بالجنس لتزعمه شبكة للاستعباد الجنسي.

ووفقا لما وردنا فإن كيث رانيري متهم بتشكيل عصابة إجرامية، وبالتهديد واستغلال قاصر جنسيًّا- احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ومن المنتظر أن يستأنف محاموه على القرار، وسيصدر الحكم في حقه في الـ 25 من أيلول/سبتمبر.

وقام هذا الرجل -الذي يتمتع بكاريزما قوية- بإيقاع من 15 إلى 20 امرأة تحت تأثيره، حيث يقيم علاقات جنسية معهن على هواه، وكانت إحداهن في الخامسة عشرة فقط.