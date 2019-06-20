بعد اتهامه بشراء صمت ضحيته.. ” دريك ” يتلقى تعويضات عن تهمة الإغتصاب

لندن(صدى):

قررت السلطات البريطانية رفض الملاحقة القضائية المثيرة للجدل لمغني الراب الشهير ” دريك ” بعد اتهامه بالإعتداء الجنسي على ” لاكونا موريس ” .

و كانت الدعوى تتضمن محاولة إسكاتها بالمال مقابل مبلغ 350 الف دولار لإثناءها عن قرار مقاضاته في سبتمبر الماضي .

وانكر “دريك ” التهمة مؤكداً ان لم يجبرها على فعل شئ فيما ليتعقد الأمر بعد أكثر من تسوية بينهما .

وكانت موريس قد كشفت في دعواها أن الواقعة قد حدثت في غرفة بفندق بعد حفلته الموسيقية في مانشستر 2016 ، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية .

وبينما رفضت السلطات الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، تؤكد مصادر قانونية أن السيدة ستضطر لدفع تعويض له يقدر بـ 125 الف دولار كدفعة اولى .