المملكة تتقدم في التصنيف العالمي لأفضل جامعات العالم

لندن(صدى):

كشفت مؤسسة ” كيو إس ” البريطانية، عن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات في عام ٢٠٢٠؛ حيث كان هناك جامعتان من الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 200 جامعة، وهما جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 186، وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة المائتين.

وجاء معهد ماساتشوستس للتقنية، في أول تصنيف أفضل الجامعات لعام 2020، متفوقًا على جامعات ستانفورد وهارفارد وأكسفورد التي حلت في المراكز الثلاثة التالية؛ حيق شمل التصنيف ألف جامعة من 82 دولة حول العالم.

وهيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز الأولى، حيث حلت مؤسسات تعليمية من البلدين في 15 مركزًا من بين العشرين الأوائل؛ بينما من بين أبرز الجامعات العربية في التصنيف، جاءت جامعة خليفة في المرتبة 268، وجاءت جامعة السلطان قابوس في المركز 379.