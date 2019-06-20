فيديو مروع لرجل يفقد وعيه عقب سقوط نافذة على رأسه من الطابق الـ 19

بكين(صدى):

فقد رجل صيني وعيه على الرصيف دون حراك في مدينة هيزي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين عقب تعرضه لضربه قاسية ، حيث سقطت على رأسه نافذة من الطابق 19 .

وأكدت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي ، حين كان ساكن بالطابق الـ19 في مبنى سكني يقوم بتركيب نافذة معدنية، دون اتخاذ احتياطات الأمان، وفجأة أفلتت النافذة من بين يديه، وسقطت بقوة وسرعة.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، أسرع بعض السكان نحو الرجل المسكين، وتأكدوا أنه نجا من الموت، ولا يزال على قيد الحياة، وعلى الفور تم استدعاء خدمة الطوارئ التي نقلته إلى المستشفى، بينما أوقفت الشرطة صاحب النافذة.