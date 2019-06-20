بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلة بعدد من السيارات في منفذ النويصيب

خالد الظفيري(صدى):

اصطدمت حافلة بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بمنفذ النويصيب الحدودي بدولة الكويت أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو، تحرك الباص الذي كان يقف في منطقة جانبية نحو السيارات المصطفة ويصطدم باثنتين منها، وقد حاول عدد من رجال الأمن وآخرون السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة.ً

وكان قد ترجل السائق منه لإنهاء بعض الإجراءات ونسي “الجير” في وضع القيادة، ما تسبب في تحركه واصطدامه بمركبتين وإحدى المظلات بالمنفذ، ما ألحق بها بعض الأضرار البسيطة، والتحقيق مع السائق.