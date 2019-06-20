تعليق ساخر من ريم عبدالله على نبأ زواجها 

الرياض(صدى):

علقت الفنانة ريم عبدالله، على نبأ زواجها الذي تردد أخيرًا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وسخرت عبدالله في مقطع فيديو على صفحتها بـ “ سناب شات ” ، يظهر فتاة سمراء بمكياج مبالغ فيه وتمضغ ” علكة “ ، معقبة عليها قائلة: ” شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته “.

ويعتبر رد الفنانة الساخر نفيًا للأنباء المتداولة عن زواجها المفاجئ وتصدرها التريند على تويتر لهذا السبب.