تعليق ساخر من ريم عبدالله على نبأ زواجها
علقت الفنانة ريم عبدالله، على نبأ زواجها الذي تردد أخيرًا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وسخرت عبدالله في مقطع فيديو على صفحتها بـ “ سناب شات ” ، يظهر فتاة سمراء بمكياج مبالغ فيه وتمضغ ” علكة “ ، معقبة عليها قائلة: ” شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته “.
ويعتبر رد الفنانة الساخر نفيًا للأنباء المتداولة عن زواجها المفاجئ وتصدرها التريند على تويتر لهذا السبب.
علوش[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يومين
صار وووو خ خ خ
كم عمرها
انا ابي الثانية بس على شرط.
علوش[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يومين
يعني من قراءة العداد ماشية بالحيل
من قراءة التعابير فيها لئامة وتبي واحد على كيفها
غندورة[ عدد التعليقات: 12662 ] نشر منذ يومين
سُبحان الله ناس (تتنفس) اللقافة،، ماحد سلم من شرهم.
الناس لاهين يشتغلون في دنياهم والملاقيف لاهين يشتغلون فيهم.
أنا أبفهم هي بنت الناس جالسة ع روسكم ولا جالسة في بيتها🤔؟
تزوجت تطلقت ماتزوجت مايخصكم ذيك الساعة إذا قالت أخطبوا لي يمديكم تشتغلون
سبحان الله من (قوة الحسد) مايحبون أحد مرتاح.