سفير المملكة لدى الأردن يستقبل السفير الكوري في عمان

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، السفير الكوري لدى المملكة الأردنية الهاشمية ليي جيه وان، وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث حول تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا على حرص المملكة العربية السعودية الدائم في التواصل مع جميع دول العالم.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة.