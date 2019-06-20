8 وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبة في أسبوع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء تجميل عن وصفات طبيعية لتبيض الوجه والرقبة في أسبوع ومنها وصفة الليمون وماء الورد- يمكن استعمال خليط من ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة من ماء الورد لمسح الوجه والرقبة بقطنة ثم يترك حتى يمتص تماما ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف جيدا .

ثانيا.. وصفة الكركم والزبادي :تحضير الوصفة بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم على نصف كوب من الزبادي ثم استعماله لدهان الوجه والرقبة مع التدليك برفق ثم يترك الخليط ربع ساعة على الوجه ليغسل بعدها بالماء الفاتر ويجفف .

ثالثا.. وصفة الشوفان والطماطم : تحضير الخليط من مسحوق الشوفان مع قليل من عصير الطماطم واستعماله لدهان الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية للعمل على تقشير الجلد بلطف ثم يترك على الوجه حتى يجف ليغسل بعدها بالماء الفاتر ويجفف جيدا .

رابعا.. وصفة الخيار والزبادي : تحضير الوصفة بإضافة ثمرة من الخيار مبشورة لكوب من الزبادي ودهان الوجه والرقبة مع التدليك وترك الخليط حتى يمتص تماما ويشطف بعدها بالماء الفاتر ويجفف .

خامسا.. وصفة البطاطس : يمكن استعمال مبشور البطاطس مع قليل من الحليب السائل ومسح الوجه والرقبة بهما ، ثم تترك لمدة عشر دقائق وتغسل جيدا بالماء الفاتر مما يكسب الوجه نضارة وبياض طبيعي.

سادسا.. وصفة قشور الحمضيات مع زيت اللوز : تحضر باستعمال كمية من قشور البرتقال والليمون المجفف والمطحون مع ملعقة من زيت اللوز ، واضافة ملعقة من عسل النحل وماء الورد لعمل قناع للوجه والرقبة مما يفيد في علاج اسمرار البشرة والعمل على توحيد اللون.

سابعا.. وصفة الطحين مع الحليب : يمكن إضافة ملعقتين من الطحين لنصف كوب من الحليب السائل مع نقاط من عصير الليمون وخلطهما جيدا لدهان الوجه والرقبة ، مع الفرك اللين لتوزيع الخليط ثم تركه حتى يمتص ويجف تماما ، يغسل بعدها الوجه بالماء الفاتر ويجفف .

ثامنا.. وصفة صفار البيض مع زيت الزيتون : تحضير الوصفة من صفار بيضتان مع قليل من زيت الزيتون ، ونقاط من عصير الليمون ثم دهان الوجه والرقبة وتدليك الجلد بحركات دائرية ثم تركه لمدة عشر دقائق ، يغسل بعدها بالماء الدافئ ويجفف .