فلكية جدة تعلن غدا أول أيام الصيف بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة ، أن غداً الجمعة 21 يونيو عند الساعة 6:54 مساء بتوقيت المملكة ، سيكون أول أيام فصل الصيف فلكياً، ويستمر 93 يوماً و15 ساعة و56 دقيقة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، ستشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي في قبة السماء، وتكون واقعة مباشرة فوق مدار السرطان، وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي.

واستطرد قائلا ، يرجع السبب في ذلك إلى أن الأرض مائلة حول محور دورانها حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وأضاف أبوزاهرة ، يلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنة، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء، وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين أنه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم.

وتابع ، من المفارقات أن زيادة حرارة الطقس تزيد أواخر الصيف أواخر يوليو وأغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر وذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسباً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على إذابته وتسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.