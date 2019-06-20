بالصور.. أمانة جدة تنقل ” تشليح بريمان ” إلى حي ” الحمدانية “

جدة(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة الإنتهاء من أعمال إزالة تشليح منطقة ” بريمان ” العشوائية يوم الأحد المقبل وذلك بعد جهود بدأت منذ اكثر من اسبوع لنقله إلى موقعه النظامي الجديد بحي الحمدانية .

وكانت الأمانة قد اخطرت موقع بريمان بعدة إنذارات على مدى السنوات الماضية لإعلامهم بخطة النقل والتطوير .

وكشفت مصادر مطلعة انه تم الإنتهاء بالفعل من بعض المراحل بالحمدانية والتسليم لـ 43 شخص على أن يتم التسليم كاملاً خلال الأشهر المقبلة .

وأووضحت طريقة نقل التشليح من خلال تقديم عقد إيجار موقع التشليح القديم في بريمان وشهادة تعريف من رئيس ائفة التشاليح ونسخة من رخصة سير المركبة التي ستنقل السيارات التالفة .

ومن المقرر تسليم أصحاب صكوك الملكية في بريمان الأراضي المستحقة بعد إعادة تأهيل المكان وفي نفس الوقت توزيع مواقع “الحمدانية ” على مستثمرين وفقاً لنظام القرعة .