مطهر رائع ومعالج للأرق.. فوائد صحية للبردقوش

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التغذية ، أن للبردقوش العديد من الفوائد لصحتنا ، حيث أنه نبتة عطرية طبية منعشة شكلها مضغوط بطول 60 سم .

وقال الخبراء أنه من فوائد البردقوش الصحية:

البردقوش مطهّر رائع داخلي وخارجي ، ومضادّ ممتاز جدًّا للتشنجات: يستخدم البردقوش في حالات سوء الهضم التي أصلها عصبي، وفي حالات المغص وانتفاخات البطن.

يعمل البردقوش على النظام العصبي الودي، ويُنصح به ضد الأرق والقلق ، وآلام الروماتيزم، وانفتال العنق، وعرق النسا، جميع هذه الآلام تقل بشكل كبير مع البردقوش ، كما أنه مقوّ، ويساعد على إفراز العرق، ومدرّ للبول.

ومن فوائد البردقوش في الاستخدام الداخلي ، منقوع البردقوش: خذي 40 غرامًا من أوراق البردقوش الطازجة، لكل ليتر من الماء (أقل بعشرة أضعاف إذا كانت الأوراق مجففة). اتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق، واشربي من 3 إلى 4 أكواب في اليوم بين الوجبات، وكوب إضافي عند النوم في حالة الأرق، إنه متعة حقيقية.

ومنقوع البردقوش مثالي ضد مشاكل المعدة.

وأكد الخبراء أن فوائد البردقوش في الاستخدام الخارجي ، زيت البردقوش العطري الأساسي: يمكنكِ تحضير هذا الزيت باستعمال 250 غرامًا من النبتة مقطعة في ليتر زيت الزيتون. ثم ضعي المكونات معًا في وعاء في حمّام من الماء المغلي لمدة ساعة. وبعد مرور الوقت خذي الزيت وافركي مكان الألم. كما أنّ هذا الزيت رائع ضد نزلات البرد.

وحذر الخبراء من سميّة البردقوش ، فيجب ألا يؤكل الزيت العطري الأساسي المقطر من نبتة البردقوش.