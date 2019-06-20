إنتاج المياه مستمر بمحطة تحلية الشقيق ولا تأثر بالمقذوف الحوثي
أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الإنتاج بمحطة تحلية المياه بالشقيق بمنطقة جازان تسير بشكل طبيعي دون وقوع أي أضرار مادية جراء إستهدافها بمقذوف حوثي .
كما أكد السكان أن الأوضاع طبيعية ، مشيدين بالجهود الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين والمنشآت .
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن مساء أمس الأربعام في تمام الساعة “22:23″ سقوط المقذوف الحوثي ” معاد” بالقرب من المحطة دون خسائر بشرية أو مادية .
كما أعلنت الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤوليتها الكاملة عن العمل الإرهابي ما يؤكد ارتكابها جرائم حرب بإستهافها للمدنيين .
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