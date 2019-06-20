إنتاج المياه مستمر بمحطة تحلية الشقيق ولا تأثر بالمقذوف الحوثي

تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الإنتاج بمحطة تحلية المياه بالشقيق بمنطقة جازان تسير بشكل طبيعي دون وقوع أي أضرار مادية جراء إستهدافها بمقذوف حوثي .

كما أكد السكان أن الأوضاع طبيعية ، مشيدين بالجهود الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين والمنشآت .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن مساء أمس الأربعام في تمام الساعة “22:23″ سقوط المقذوف الحوثي ” معاد” بالقرب من المحطة دون خسائر بشرية أو مادية .

كما أعلنت الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤوليتها الكاملة عن العمل الإرهابي ما يؤكد ارتكابها جرائم حرب بإستهافها للمدنيين .

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