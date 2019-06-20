المنتخب المغربي يبدأ حصته التدريبية الأولى بملعب الدفاع الجوي في القاهرة

نواف السالم(صدى):

بدأ المنتخب المغربي بقيادة مدربه هيرفي رونار ، الحصة التدريبية الأولى لهم بملعب الدفاع الجوي ، عقب وصوله إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، إذ تستعد المجموعة المغربية من أجل ملاقاة منتخب ناميبيا يوم الأحد المقبل.

وتلقت مكونات الأسود خبرا سعيدا بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” على طلب الجامعة الملكية المغربية باعتماد عبد الكريم باعدي، الظهير الأيسر، مكان المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لتصبح بذلك قائمة الأسود المعتمدة رسميا مكونة من 23 لاعبا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد طالبت ” الكاف ” بإدراج اسم باعدي مكان حمد لله، بسبب مغادرة الأخير لمعسكر النخبة الوطنية بمركز المعمورة بمدينة سلا، عقب المباراة التي انهزم خلالها الأسود أمام منتخب غامبيا بهدف دون رد في إطار الاستعدادات لخوض كأس إفريقيا.