إلتون يكشف حقيقة تجديد عقده مع القادسية 

ماجد محمد(صدى):

قال البرازيلي إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية لكرة القدم، إنه أخذ كل أغراضه الشخصية وكل أمتعته قبل أن يغادر هو وعائلته المملكة متوجها إلى بلاده، لعلمه أنه لن يعود لهذا النادي مجددا.

وأوضح أنه على دراية بأن القدساويين لن يجددوا له بعد نهاية عقده: “عدم رغبة إدارة القادسية بالتجديد معي ليس جديدا بالنسبة لي، وأنا على معرفة بذلك منذ قرابة الثمانية أشهر، لم يتحدثوا معي مطلقا حول استمراري لذا عقدت العزم على الرحيل”.

ولفت إلتون، قائلا:”ليس لدي مستحقات متأخرة على القادسية، فقط تبقى لي راتب شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) قبل انتهاء علاقتي مع النادي رسميا، وحاليا بدأت العمل مع وكيل أعمالي للنظر في العروض المطروحة وستحدد وجهتي قريبا”.