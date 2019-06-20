القطري خليفة السبيعي ممول لقادة تنظيم القاعدة البارزين

نايف السالم(صدى):

كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تورط القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد، في مساندة الإرهابيين؛ حيث أنه مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

ويعد ” السبيعي ” هو رجل القاعدة الأول في قطر، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر؛ بينما كانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وأكد التحقيق على وجود وثائق أممية تثبت استفادة إرهابيين بينهم القطري خليفة السبعي من أموال مجمدة؛ بينما في عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.