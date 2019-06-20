تعرف على أهم فاعليات المملكة ومواعيدها في عطلة نهاية الأسبوع

حمود العنزي(صدى):

بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع ، تشهد مدن المملكة عدد من الفاعليات والعروض الفنية والرياضية والثقافية التي تلائم مختلف الفئات والأعمار .

وفي رصد لمختلف الفاعليات جاء أبرزها كالتالي :

1-عروض الستاند أب العالمية : ويقدمها نخبة من النجوم المحليين والأجانب على مسرح الكوميدي كلوب بجدة ، وفي حدائق الشلال الترفيهية يومي 20 ، 21 يونيو ،الساعة 9 وحتى 11 ليلاً .

2-مسرحية سنو وايت الخيالية المثيرة بموسيقى ومؤثرات صوتية وضوئية ، ويقدمها فريق بريطاني في مدارس الرياض خلال 19 – 22 يونيو ، الساعة 5 م وحتى 11 ليلاً .

3- معرض آرت سين : يقدم تجارب مختلفة لفنانات تشكيليات من البحرين بمقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام من 20 وحتى 24 يونيو ، الساعة 6 م وحتى 10 ليلاً .

4-مهرجان المملكة لـ “الكايت سيرف ” : وهو ترفيهي عائلي يتضمن فقرات ألعاب مائية ، بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية يومي 21 ، 22 يونيو ، من 10 صباحاً وحتى 9 مساءً .

5 – معرض الحاجب للتسوق : يقام في منتزهات الحاجب بعنيرة بمنطقة القصيم في 16 يونيو وحتى أول اغسطس من 4 عصراً إلى 12 من منتصف الليل .

6-مهرجان الورود والعطور : وهو كرنفال سياحي ترفيهي ، في منتزه الثروة الوطنية بمدينة القرى بالباحة من 13 – 25 يونيو ، الساعة 9 صباحاً حتى 11 ليلاً .

7-مهرجان “زمن الطائف الجميل ” : ترفيهي يضم مسرح للأطفال وفرق شعبية وألعاب هوائية ومأكولات شعبية وغيرها ، وهو مُقام بالفعل حتى 13 يوليو من 5 م حتى 2 صباحاً .