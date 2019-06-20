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  3. سائق ثري يُنهي حياة شاب بحادث مؤلم

سائق ثري يُنهي حياة شاب بحادث مؤلم




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75909 ] نشر منذ 5 ساعات

لا إله إلا الله ,,

,, ويش هاالمدرعمين باالتقاطع وكأن ما احد غيرهم يمر باالشارع ,,

,, وصاحب السياره كأنه آخذ صك على ملكية الشارع .. البهايم انبه منهم ,,

[ عدد التعليقات: 5027 ] نشر منذ 1 ساعة

الخطأ الاكبر على صاحب الدباب
وخطأ صاحب السياره السرعه الزائده

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