سائق ثري يُنهي حياة شاب بحادث مؤلم

الخميس 20
يونيو
لا إله إلا الله ,,
,, ويش هاالمدرعمين باالتقاطع وكأن ما احد غيرهم يمر باالشارع ,,
,, وصاحب السياره كأنه آخذ صك على ملكية الشارع .. البهايم انبه منهم ,,
ياساتر
الخطأ الاكبر على صاحب الدباب
وخطأ صاحب السياره السرعه الزائده
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 75909 ] نشر منذ 5 ساعات
لا إله إلا الله ,,
,, ويش هاالمدرعمين باالتقاطع وكأن ما احد غيرهم يمر باالشارع ,,
,, وصاحب السياره كأنه آخذ صك على ملكية الشارع .. البهايم انبه منهم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6792 ] نشر منذ 4 ساعات
ياساتر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5027 ] نشر منذ 1 ساعة
الخطأ الاكبر على صاحب الدباب
وخطأ صاحب السياره السرعه الزائده