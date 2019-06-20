وزير التعليم يزور عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

يقوم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، بزيارة إلى الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير يومي السبت والأحد المقبلين .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد بن أحمد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة ، والفصل الصيفي ، وبرامج الإدارة الموسمية ، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل ، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع ، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية ، وتدشين عدد من المباني ، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات .

وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة ، التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي ، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .