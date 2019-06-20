العروض تغري ” الشمراني ” للعدول عن التفكير في ” الإعتزال “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي ونجم “الأخضر ” سابقاً ، ناصر الشمراني ” أنه لا زال متردداً بشأن قرار الإعتزال وسط امكانية الحصول على فرصة ملائمة من بين العروض المقدمة لديه .

ويأتي غموض مستقبل ” الشمراني ” بعد ان قضى الموسم الأخير بين فريقي الشباب والاتحاد فور أن اعطاه الإتحاد الضوء الأخضر للإنتقال ليلعب في صفوف ” العميد ” طيلة 6 اشهر خلال الإنتقالات الشتوية .

الجدير بالذكر أن ” الزلزال ” ساهم في 11 هدف بالموسم الماضي وعندما انتقل الى الاتحاد شارك اسيويا في 4 مباريات وسجل هدفين .