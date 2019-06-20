كثافة مرورية بسبب اصطدام 3 شاحنات بطريق المدينة جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق المدينة/ محافظة جدة بالقرب من محطة الرحيلي باتجاه الشمال.

وأوضح المركز، أن ذلك بسبب اصطدام 3 شاحنات بالطريق؛ فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.