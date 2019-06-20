كثافة مرورية بسبب اصطدام 3 شاحنات بطريق المدينة جدة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق المدينة/ محافظة جدة بالقرب من محطة الرحيلي باتجاه الشمال.
وأوضح المركز، أن ذلك بسبب اصطدام 3 شاحنات بالطريق؛ فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26338 ] نشر منذ 37 دقيقة
اوكي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75880 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يستر على المسلمين الموحدين بستره الضافي .. آمين ,,