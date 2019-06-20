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  • نشر : منذ 41 دقيقة
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  • حوادث

كثافة مرورية بسبب اصطدام 3 شاحنات بطريق المدينة جدة

كثافة مرورية بسبب اصطدام 3 شاحنات بطريق المدينة جدة
نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق المدينة/ محافظة جدة بالقرب من محطة الرحيلي باتجاه الشمال.

وأوضح المركز، أن ذلك بسبب اصطدام 3 شاحنات بالطريق؛ فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26338 ] نشر منذ 37 دقيقة

اوكي

[ عدد التعليقات: 75880 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يستر على المسلمين الموحدين بستره الضافي .. آمين ,,

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