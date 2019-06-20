بالصور.. ” بي إم دبليو ” تزيح الستار عن جران كوبيه 2020

أميرة خالد(صدى):

أزاحت ” بي إم دبليو ” ، الستار عن سيارتها الجديدة ” جران كوبيه ” 2020 من الفئة الثامنة، وهي سيدان ذات أربعة أبواب تعمل بمحرك تربو مزدوج “في – 8” بقوة 523 حصانًا، كما توفر المزيد من المساحة وسهولة في الدخول إلى السيارة.

وفي السياق نفسه، سيتم طرح ثلاثة موديلات مختلفة من “جران كوبيه” الفئة الثامنة، الأساسي “840 آي” يعمل بمحرك شحن توربيني سعة 3.0 لتر مع آخر بالبنزين، بقوة 335 حصانًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ذي ثماني سرعات، مع إمكانية للتسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.9 ثانية؛ فيما سيبدأ إنتاج “جران كوبيه” الفئة الثامنة 2020 في يوليو، ومن المقرر أن تطرح للبيع في سبتمبر.