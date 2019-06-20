أكبر حفل غنائي يضم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وآخرين في موسم جدة

جدة(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” موسم جدة ” عن موعد وتفاصيل الحفل الغنائي المرتقب والذي يشارك فيه عدد من المطربين بالعالم العربي .

ومن المقرر أن يشارك الفنانون ” رابح صقر ، ونوال الكويتية ،و أصالة نصري ، وأسما لمنور ، وراشد الفارس ” في إحياء فاعليات موسم جدة يوم 29 يونيو الجاري .

وأعلن “موسم جدة ” توفر تذاكر الحفل الطربي الذي يحمل اسم ” ليلة سهم ” نسبة للملحن السعودي المعروف ، على أن يقام الحفل في مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الـ 8.30 م .

وكان عدد كبير من نجوم الطرب في العالم العربي قد تغنوا بألحان ” سهم “ومنهم هؤلاء النجوم وغيرهم مثل أنغام وماجد المهندس واحلام وغيرهم .