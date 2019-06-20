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  3. أكبر حفل غنائي يضم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وآخرين في موسم جدة

أكبر حفل غنائي يضم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وآخرين في موسم جدة

أكبر حفل غنائي يضم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وآخرين في موسم جدة
جدة(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” موسم جدة ” عن موعد وتفاصيل الحفل الغنائي المرتقب والذي يشارك فيه عدد من المطربين بالعالم العربي .

ومن المقرر أن يشارك الفنانون ” رابح صقر ، ونوال الكويتية ،و أصالة نصري ، وأسما لمنور ، وراشد الفارس ” في إحياء فاعليات موسم جدة يوم 29 يونيو الجاري .

وأعلن “موسم جدة ” توفر تذاكر الحفل الطربي الذي يحمل اسم ” ليلة سهم ” نسبة للملحن السعودي المعروف ، على أن يقام الحفل في مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الـ 8.30 م .

وكان عدد كبير من نجوم الطرب في العالم العربي قد تغنوا بألحان ” سهم “ومنهم هؤلاء النجوم وغيرهم مثل أنغام وماجد المهندس واحلام وغيرهم .


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