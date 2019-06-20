رصاصة طائشة تخترق سقف مسبح أحد المنازل في الطائف 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اخترقت رصاصة طائشة سقف القرميد، ونزولها على بلاط المسبح في منزل إحدى الأسر بحي رحاب شمالي محافظة الطائف، دون إصابات.

وتفصيلا، فوجئ مواطن أثناء دخوله إلى المسبح الخاص بمنزله بوجود عبرود رشاش كان قد اخترق السقف ووقع على بلاط المسبح.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية الواقعة؛ حيث كانوا قد عاينوا أثر الطلقة، وسجّلوا محضرًا بذلك.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية التي شَهِدها حي رحاب بالطائف؛ حيث كانت الأولى قبل حوالى أسبوع، عندما نجت أسرة من طلقة رشاش كانت قد اخترقت سقف قرميد لأحد المنازل،