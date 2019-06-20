الخارجية المصرية ترد على تصريحات أردوغان

القاهرة(صدى):

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، عن استنكاره من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، لافتًا إلى أن الأمر بات مكشوفًا يومًا بعد يوم من حيث رغبة أردوغان، في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي.

وأكد سامح شكري أن مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن هذا السلوك من جانب أردوغان، ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، كما أن تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرًا للتندُر والسخرية.