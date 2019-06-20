بالفيديو.. ارتطام طائرة بمطب هوائي شديد

سويسرا(صدى):

شهدت رحلة جوية بلغارية متجهة إلى سويسرا، أوقات رعب بعدما ارتطمت الطائرة بمطب هوائي شديد أدى إلى ارتجاجها وفزع الركاب.

وكشف مقطع فيديو، حالة من التوتر الشديد على المسافرين الذين هرعوا إلى تلاوة الصلوات والدعاء بالنجاة، وسط سماع صراخ وعويل من بعض الركاب، وإصابة حوالي 10 أشخاص.

وأظهر الفيديو، حالة الاستعداد التي اتخذتها سلطات المطار للتعامل مع الحادث؛ حيث تواجدت عربات الإسعاف لمساعدة الركاب وتقديم الاسعافات اللازمة لهم.