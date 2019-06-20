طبيب مخ وأعصاب يوضح أسباب رعشة اليدين 

القاهرة(صدى):

كشف الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني عن أسباب رعشة اليدين ومنها تصلب الشرايين، ما يؤثر سلبًا على وظائف المخ، ويفقد المصاب به القدرة على التحكم في العضلات، مرض الشلل الرعاش، وهو اضطراب يحدث في المخ، مما يؤدي إلى صعوبة الحركة أو المشي، فرط نشاط الغدة الدرقية.

ومن بين أسباب رعشة اليدين أيضا ضعف عام في العضلات، بسبب التقدم في العمر، أحد الآثار الجانبية للأدوية، كمضادات الاكتئاب وحقن الأنسولين، حدوث نزيف أو جلطة في المخ، التدخين، الضغوط النفسية والتوتر، الاضطرابات الهرمونية التي تحدث للسيدات عند بلوغهن سن اليأس، الإفراط في تناول المشروبات المنبهة.

￼وحول طرق علاج رعشة اليدين، شدد كامل علي ضرورة الإقلاع عن التدخين، تناول أدوية معالجة لمرض شلل الرعاش، المواظبة على تناول عقاقير ضبط إفراز هرمونات الغدة الدرقية، عمل تمارين رياضية خفيفة، لتقوية العضلات، التقليل من مشروبات المنبهة.، وفي حالة الإصابة بأمراض القلب، يجب المواظبة على تناول الأدوية الخاصة بها، للتقليل من رعشة اليدين، الابتعاد عن التوتر والقلق.