بالصور.. فعاليات النماص لعام 1440 ترحب بضيوفها بأوبريت ” هامة العز “

محمد بن طحيطح(صدى):

‏‏في كرنفال ثقافي و أدبي كبير انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات صيف النماص لعام ١٤٤٠هـ والذي تَشرف عليه لأول مرة بلدية محافظة النماص حيث افتتح محافظة النماص المكلف الاستاذ حسن فراج الشهري ‏بعد صلاة المغرب معرض “أنامل للإبداع والاسر المنتجة” بجوار حديقة الملك عبد الله ؛ والذي يضم اكثر من 30 جناح بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية “قائد القطاع الصحي ممثلا في مستشفى النماص و مكتب السياحة الوطني وبنك التنمية الاجتماعية ومركز الخدمات البلدية” إضافة إلى عدد كبير من الاسر وفي عدد من الانشطة ثم تجول الحضور في جناح الأسر المنتجة قسم المنتجات ‏الغذائية بعد ذلك استمع محافظة النماص المكلف إلى شرح عن اهداف وبرامج معرض “أنامل ” من المشرف العام على الفعاليات ألاستاذ عارف جمعان ومشرفة معرض الاسر الأستاذة هيفاء غرم .

كما تم افتتاح مهرجان التسوق في مجمع الخدمات البلدية بموقع “خفي” حيث تجول راعي الحفل في جنبات المهرجان ومشاهدة العروض والمنتجات المشاركةفي المهرجان بحضور الاهالي.

وشاهد الجميع الحفل الثقافي والشعبي بالمركز الحضاري بحضور سعادة آمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بعسير ومحافظة النماص المكلف الاستاذ حسن الشهري رئيس مجلس التنمية السياحية بالنماص ورؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ واهالي وزوار المنطقة حيث بدء الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة الاهلي القاها العميد المهندس عبدالله بن محمد البكري ثم شاهد الحضور الفيلم الوثائقي”حكاية مدينة” وبعدها تم تقديم الاوبريت الوطني”هامة العز” من كلمات الشاعر علي ال جايز واداء كل من مهدي الدهيسي وعارف ابوصلاح وابو فارس وعبدالرحمن هادي ومجحود القبيسي وظافر فهران وبمشاركة فرقة السروات وفرقة النماص وفرقة فرسان رجال الحجر وإخراج عارف جمعان.

كما واستمتع الحاضرين بمشاهدة الالعاب النارية بهذه المناسبة.

وتشهد محافظة النماص عدد من البرامج والمهرجانات خلال صيف هذا العام من ترفيهية وثقافية وعروض شعبية والعاب نارية واسر منتجة وتسويقية.