بالفيديو.. دانة الطويرش مصدومة بسبب اتهام ” الوسادة ” وترد على مكذبي حملها

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش لجمهورها صحة خبر حملها مُفندة كل الإدعاءات التي حاولت تكذيب الخبر .

ووثق مقطع فيديو لقاء أحد متابعي الفاشينيستا الكويتية بها إذ أكد لها أن الجمهور لم يصدق خبر الحمل وانه يقول ” كذابة وين الحمل ؟ ” ، لتظهر صدمة “الطويرش ” من السؤال الغريب وأنها بالفعل تنتظر مولودها

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وقالت أنها لا تضع الوسادة كما يردد البعض ، وانه بالرغم من كبر حجم بطنها إلا أنها حامل في طفل واحد وليس توأم .

وكانت ” الطويرش ” قد نشرت مؤخراً فيديو لها أثناء التسوق لشراء مستلزمات الطفل المنتظر وسط إهتمام كبير من قبل متابعيها .