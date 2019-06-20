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  3. بالفيديو.. دانة الطويرش مصدومة بسبب اتهام ” الوسادة ” وترد على مكذبي حملها

بالفيديو.. دانة الطويرش مصدومة بسبب اتهام ” الوسادة ” وترد على مكذبي حملها

بالفيديو.. دانة الطويرش مصدومة بسبب اتهام ” الوسادة ” وترد على مكذبي حملها
خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش لجمهورها صحة خبر حملها مُفندة كل الإدعاءات التي حاولت تكذيب الخبر .

ووثق مقطع فيديو لقاء أحد متابعي الفاشينيستا الكويتية بها إذ أكد لها أن الجمهور لم يصدق خبر الحمل وانه يقول ” كذابة وين الحمل ؟ ” ، لتظهر صدمة “الطويرش ” من السؤال الغريب وأنها بالفعل تنتظر مولودها
.
وقالت أنها لا تضع الوسادة كما يردد البعض ، وانه بالرغم من كبر حجم بطنها إلا أنها حامل في طفل واحد وليس توأم .

وكانت ” الطويرش ” قد نشرت مؤخراً فيديو لها أثناء التسوق لشراء مستلزمات الطفل المنتظر وسط إهتمام كبير من قبل متابعيها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75862 ] نشر منذ 34 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ياخراااشي ,,

,, خيبكن الله انتن وهاالسوالف ..

[ عدد التعليقات: 6904 ] نشر منذ 22 دقيقة

هذي سوالف نون النسوة يااا العميد *!!! هههههههههههههههههههه

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