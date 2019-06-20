” المسند ” يحذر من رياح ” البوارح ” ويوضح موعدها

علي القحطاني(صدى):

حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ من رياح البوارح المتوقع هبوبها غداً.

وقال عبر حسابه في ” تويتر ” : من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأشار إلى أن اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة.