بالفيديو.. رجل يقود دبابة في الشوارع العامة ويسبب هلع على الطريق
يواجه مواطن بولندي تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر التي تهدده بعقوبة السجن لمدة 8 سنوات وذلك بعد أن قام بقيادة دبابة في الشوارع العامة .
ووثق مقطع فيديو الرجل البولندي ” 49″ عام وهو يقود دبابة ” تي-55 ” سوفيتية قديمة في شوارع مدينة “باهنتشنو”البولندية حاملاً معه بعض المواطنين ومتجولاً بين السيارات.
وتلقت الشرطة بلاغ يفيد بالواقعة ، وفيما بعد تبين أن الرجل كان في حالة سكْر وانه ضابط سابق في الجيش في ألوية المدرعات مما جعله يتمكن من قيادتها ، إلا أن ذلك لن ينفي عنه التهمة بعد الذعر الذي أثاره بين الجميع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ يوم واحد
دام الخمارات مفتوحه فلا غرابة مما يصير ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ يوم واحد
عقله ماهو معه