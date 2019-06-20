بالفيديو.. رجل يقود دبابة في الشوارع العامة ويسبب هلع على الطريق

وارسو(صدى):

يواجه مواطن بولندي تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر التي تهدده بعقوبة السجن لمدة 8 سنوات وذلك بعد أن قام بقيادة دبابة في الشوارع العامة .

ووثق مقطع فيديو الرجل البولندي ” 49″ عام وهو يقود دبابة ” تي-55 ” سوفيتية قديمة في شوارع مدينة “باهنتشنو”البولندية حاملاً معه بعض المواطنين ومتجولاً بين السيارات.

وتلقت الشرطة بلاغ يفيد بالواقعة ، وفيما بعد تبين أن الرجل كان في حالة سكْر وانه ضابط سابق في الجيش في ألوية المدرعات مما جعله يتمكن من قيادتها ، إلا أن ذلك لن ينفي عنه التهمة بعد الذعر الذي أثاره بين الجميع .