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بالفيديو.. رجل يقود دبابة في الشوارع العامة ويسبب هلع على الطريق

بالفيديو.. رجل يقود دبابة في الشوارع العامة ويسبب هلع على الطريق
وارسو(صدى):

يواجه مواطن بولندي تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر التي تهدده بعقوبة السجن لمدة 8 سنوات وذلك بعد أن قام بقيادة دبابة في الشوارع العامة .

ووثق مقطع فيديو الرجل البولندي ” 49″ عام وهو يقود دبابة ” تي-55 ” سوفيتية قديمة في شوارع مدينة “باهنتشنو”البولندية حاملاً معه بعض المواطنين ومتجولاً بين السيارات.

وتلقت الشرطة بلاغ يفيد بالواقعة ، وفيما بعد تبين أن الرجل كان في حالة سكْر وانه ضابط سابق في الجيش في ألوية المدرعات مما جعله يتمكن من قيادتها ، إلا أن ذلك لن ينفي عنه التهمة بعد الذعر الذي أثاره بين الجميع .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ يوم واحد

دام الخمارات مفتوحه فلا غرابة مما يصير ,,

[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ يوم واحد

عقله ماهو معه

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