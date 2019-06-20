خطوات بسيطة لتحضير ” شاور جيل ” صحي منزليا

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الشاور جيل من أهم المستحضرات اللازمة عند الإستحمام لإنعاش البشرة وتطهير الجسم ، إلا أن إحتوائه على بعض الكيماويات يضر بشرتك على المدى البعيد ومع تكرار الإستخدام .

وكشف موقع” boldsky.com” عن طرق طبيعية لتحضير الشاور جيل منزلياً كالتالي :

1-العسل والسكر البني وزيت الزيتون ، إذ يعمل الخليط على تنعيم البشرة ومقاومة الشيخوخة .

المكونات : 3-4 ملاعق كبيرة عسل ، 2 ملعقة كبيرة سكر بنى ، ملعقة كبيرة زيت زيتون .

الطريقة : قومى بمزج الخليط جيداً ثم دلكيي بشرتك به لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق ثم يشطف جيدا باستخدام الماء الفاتر .

2-القهوة والعسل وزيت الوز ، لترطيب البشرة وتحسين مظهرها .

المكونات : 2 ملاعق كبيرة قهوة ، 2 ملعقة كبيرة عسل ، 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون ، ويستخدم بنفس الطريقة السابقة .

3-عصير البرتقال والعسل حيث يساعد على إشراق البشرة وتغذيتها .

المكونات : 3ملاعق كبيرة عصير برتقال ، 2 ملعقة كبيرة عسل ،ويستخدم بنفس الطريقة .