الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس آذار 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8 بالمئة إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.