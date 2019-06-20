مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار شرق أفغانستان

كابول(صدى):

قُتل شخص وأصيب 17 آخرون على الاقل، في انفجار وقع الخميس، بمدينة جلال آباد في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

ووقع الحادث بعد انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مزروعة في إحدى السيارات.

وأفادت وكالة أنباء “خاما برس” الاخبارية الأفغانية نقلاً عن مسؤولين محليين القول: “إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة من نوع “تويوتا هيلوكس”.

وفي الوقت نفسه تشير تقارير إلى أن الانفجار تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الاقل.