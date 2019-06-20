بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بجازان 

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بمحافظة العيدابي في جازان، حيث تصادف وجود الشاب خالد الغزواني أمام محلات تجارية، عندما شاهد السارق وهو يدور حول السيارة وهي “تويوتا أوريون”، ومن ثم يفتح بابها ويقودها ويهرب بها من الموقع.

وأبلغ الشاب صاحب السيارة الذي كان يتسوق من أحد المحلات بأمر السرقة، وأخذه معه في سيارته “جي إم سي” وطاردا السارق إلى أن تمكنا من اللحاق به وإيقافه بالقوة بعد اعتراضه من الأمام، ولم يستطع السارق السيطرة على السيارة فاصطدم بهما من الخلف.

وقاما بالإمساك بالسارق قبل أن يهرب، ومن ثم اتصلا بالشرطة التي حضرت وضبطت السارق، حيث أسفر الحادِث بعض الأضرار بالسيارتين.