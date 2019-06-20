شرط تعجيزي للسماح برحيل نيمار

ماجد محمد(صدى):

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطا ” تعجيزيا ” أمام الأندية الراغبة في ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك بتحديد سعره بـ300 مليون يورو، أي ما يزيد بمقدار 78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين.

وترغب الإدارة بذلك في إغلاق باب الرحيل أمام صاحب الـ27 سنة، الذي أبلغ إدارة النادي مؤخرا برغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويصل عقد نيمار مع باريس سان جرمان حتى عام 2022، لكن صحيفة “إلموندو ديبورتيفو” الإسبانية قالت في وقت سابق إنه بعث رسالة إلى ناصر الخليفي رئيس النادي، قال فيها: ” لا أريد أن ألعب هنا (في باريس) مجددا. أريد العودة إلى منزلي (برشلونة). لم يكن عليّ أن أرحل “.