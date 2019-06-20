فتوى إندونيسية بتحريم لعبة ” ببجي ” الشهيرة 

جاكرتا(صدى):

أفتى مجموعة من رجال الدين الإندونيسيين، ضد لعبة الفيديو الشهيرة ” PUBG “، باعتبار أن العنف الموجود فيها ” مناف للإسلام ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين.

ومن جهته، أوضح مجلس علماء مقاطعة ” أتشه ” في جزيرة سومطرة أن هذه الفتوى “تؤكد أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة، لأنه يمكنها أن تحث على العنف وتغير سلوك الأشخاص “.

وأشار المجلس إلي أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعابا عنيفة أخرى، كما أوضح عضو المجلس، فيصل علي، أن أطفال المقاطعة أصبحوا مدمنين على اللعبة، وأن ردة فعلهم صارت عنيفة عند محاولة منعهم من متابعة اللعب.