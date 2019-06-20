رسميا.. كاليفورنيا تستعين برجل شرطة آلي وتكشف عن مهامه

كاليفورنيا(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ، استعانت الشرطة الأمريكية برجل شرطة آلي لتسهيل مهام الضباط في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن .

وبدأت شرطة هانتينغتون بارك بجنوب كاليفورنيا بنشر رجل الشرطة الروبوت رسمياً هذا الأسبوع لمراقبة وتمشيط مناطق المدينة وإرسال صور وفيديوهات إلى مقر الشرطة لتسريع الإستجابة .

ويسمى الربوت الشرطي ” إتش بي روبوكوب ” والذي يتمكن من السير على الأرصفة ومحادثة المارة بجمل قصيرة مثل ” طاب يومك ” او ” من فضلك ” وغيرها .