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الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة العسكرية الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة العسكرية الأمريكية
طهران(صدى):

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس مسؤوليته عن إسقاط الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة ، والتي أكدت السلطات الأمريكية أنها كانت تحلق فوق مضيق هرمز بالمجال الجوي الدولي .

وأعزى الحرس الثوري ذلك إلى أنها طائرة تجسسية وانتهكت الأجواء الإيرانية حسب بيانه .

وقال بيان الحرس الثوري : طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان .

وتابع : قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة ” كوه مبارك ” التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد .

وزعم البيان أن الطائرة تحمل 900 كجم من الأجهزة التجسسية ، مشيراً إلى أنها وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص .

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