المجلس البلدي يستضيف أمين عسير ومدراء الدوائر الحكومية

محمد بن طحيطح(صدى):

بتوجيهات من سمو امير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، استضاف المجلس البلدي لامانة أمس فريق العمل المكلف من سموه لدراسة فعاليات الألعاب الناريه ووضع الاليه المناسبه لها وكان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء حيث تم افتتاح الاجتماع بكلمه ترحيبيه من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالحضور ومناقشة موضوع الاجتماع الذي تم الاتفاق على عدد من التوصيات سوف يتم ان شاء الله عرضها لسمو امير المنطقه للتوجيه حيالها .

وحضر الاجتماع مدير شرطة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ورئيس فرع هيئة السياحه بعسير المهندس محمد العمره ومساعد مدير فرع الزراعه بعسير .

ومن جانب المجلس البلدي حضر رئيس اللجنه الماليه والاداريه عبدالله الهنيدي . ورئيس اللجنه الفنيه الدكتور حمود ابوظهير ورئيس لجنة الاستثمار الدكتورحسن سلمان و يحيى معتق بالنيابة عن رئيس لجنة الخدمات .