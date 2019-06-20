وفاة فتاة تعمل بالجيش الأمريكي في الكويت بعد 9 أيام من إسلامها

خالد الظفيري(صدى):

توفيت مواطنة أمريكية مقيمة في الكويت منذ 7 سنوات كانت تعمل مع الجيش الأمريكي في قاعدة ” عريفجان ” ، وذلك بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام.

وقالت وسائل إعلام كويتية أن المواطنة الأمريكية ساراند سيمونا بوست، كانت تعاني من مرض السرطان، وقد فصلت 9 أيام بينها وبين “لقائها ربها الذي شهدت له بالوحدانية، لتلقاه على ملة التوحيد.

وأضافت أن الراحلة اهتدت إلى الإسلام وحصلت على الشهادة في 10 /‏‏‏6 /‏‏‏2019، ولكن مرض السرطان لم يسعفها، وانتقلت إلى جوار ربها بعد 9 أيام فقط.

وقد شيعت السيدة الأمريكية المسلمة في مقبرة الصليبخات، عصر أمس الأول، وشاركت في تشييعها “مجموعة من المسلمين بالرغم من عدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها.

وقال زوج الفقيدة، إنهما كانا يرغبان في اعتناق الإسلام منذ عام 2012 لكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما، حتى شاء الله لهما الهداية، فسبق زوجته بإعلان إسلامه في فبراير الماضي، ولحقت به زوجته يوم 10 من الشهر الجاري.